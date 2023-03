Oude waterleiding moet eruit bij 100 huizen in Geerdijk, vrees voor problemen: ‘Je moet in dit gebied voorzichtig zijn, één komma verkeerd en je krijgt onrust’

Vijf vragen aan Leer­ling-restaura­teurs van het ROC van Twente bouwen mee aan hun eigen, nieuwe lab

De bouw van het Restauratie- en Innovatielab van de stichting RIBO aan de Haarweg is goed op gang gekomen. Straks is er meer ruimte voor de pakweg zestig leerlingen van de roc-opleiding Technicus Hout en Restauratie. Projectleider Martin Bellers is blij. De financiering is geregeld, na drie jaar wachten.