Overval onder etherpiraten levert Jan K. (37) uit Almelo drie jaar gevangenisstraf op

indebuurt.nl Bevrij­dings­dag 2023: dit is het programma op 5 mei in Almelo

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op deze feestdag vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. In Almelo zijn er diverse activiteiten. Dit is er te doen op Bevrijdingsdag 2023.