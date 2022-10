Overval op super in Almelo is vierde in regio binnen twee weken: ‘Doodeng, die overvaller was helemaal in het zwart’

ALMELO - Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Almelo is dinsdagmorgen om enkele minuten over acht kort na de opening overvallen. Het was de vierde supermarktoverval in de regio in twee weken tijd.