‘Papa’ Erik Dijkstra op vuurwerkjacht in Enschede: ‘Was vroeger helemaal geobsedeerd door vuurwerk’

In Rijwielhandel Jos Harmelink aan de Deurningerstraat in Enschede buigt Erik Dijkstra (45) zich deze donderdag over de bestellijsten. „Jongens wat gaan we doen?”, vraagt hij aan zijn zoon Theo en dochter Jackie. De keuze is reuze, voor het eerst in ruim duizend dagen mag er weer officieel vuurwerk verkocht worden in de Nederlandse winkels.