Passant doet lugubere ontdekking in kanaal, brandweer rukt uit voor... eigen oefenpoppen

Hubert van Mastrigt wint met foto ‘rode pepers als trombosebe­nen’ Herman Krikhaar­prijs

16 november ALMELO - De Almelose Herman Krikhaarprijs gaat dit jaar naar fotograaf Hubert van Mastrigt. Hij won met zijn foto van verouderde trombosebenen, in beeld gebracht door rode pepers. Het was de winnende inzending van in totaal 43 kunstwerken. De uitreiking was dit weekend digitaal. Via een video werd de winnaar bekendgemaakt.