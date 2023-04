Pijnlijke constatering in onderzoek Soweco-personeel Twenterand: ‘Sommigen voelen dat er op ze wordt neergekeken’

Kinderen van de Sjaloom­school openen derde deelkast van Wierden: ‘Alles is duurder geworden, dat merken we ook in de klas’

De kinderen van de Sjaloomschool in Wierden openen een grote deelkast op loopafstand van hun school. Want ook op het schoolplein merken ze dat er steeds meer armoede is. „We willen de mensen uit onze wijk ondersteunen”, vertelt directeur Saskia van der Stouw.