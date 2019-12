Pinguïn huren op je bruiloft? Geen probleem bij circus Boltini, maar Almelo wil geen dierenshows

Sharita van MinusPlus uit Almelo wijst mensen in armoede de weg

28 december ALMELO - Sharita Nandpersad van MinusPlus uit Almelo is de schrik van vele instanties die mensen in armoede nog dieper de problemen in helpen. Nandpersad weet waar ze over praat. Met 20 jaar ervaring bij de Stadsbank en binnen meerdere gemeenten in Twente op gebied van schuldhulpverlening weet ze heel goed waar de schoen vaak wringt. „Er gaan heel veel dingen goed en er wordt met heel veel liefde gewerkt om mensen te helpen, maar door een web van regels en instanties is schuldhulp vaak weinig effectief. Armoede bestaat ook onder mensen die een baan hebben, vergis je niet.”