Pinrover opgepakt voor ‘schandalige berovingen’ in Achterhoek, Twente en Brabant

Hoe snel na zelfmoord mag woning in Almelo in verhuur?

17:27 ALMELO - In het weekend pleegt iemand zelfmoord in een woning aan de Bornsestraat en 3 dagen later staat die weer in de verhuur, is dat raar? Het heeft Marc le Noble van VerhuurPro hoofdbrekens gekost. De uitvaart is nog niet achter de rug. Toch is het appartement terug op de markt. Aangeprezen als ‘knusse bovenwoning’. 1 augustus kan de nieuwe huurder erin.