Pleidooi voorzitter Gehandicaptenplatform Tubbergen: stop met onnodige herkeuringen voor invalidenparkeerkaart

Stamsnieder vroeg dinsdagavond als lid van de commissie Sociaal domein en Bestuur, om aandacht voor de herkeuringen bij het verstrekken van een invalidenparkeerkaart. Die kaart wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven, waarmee de gebruiker zijn of haar voertuig op een invalidenparkeerplaats mag parkeren.

Vervelende periode

„Wie de kaart wil verlengen, krijgt een oproep voor een herkeuring. En dat is gek. Want veel handicaps zijn blijvend, denk aan iemand die een been amputatie onderging of mensen met een ernstige long- of hartaandoening”, aldus Stamsnieder, die namens het CDA in de commissie zit.

Kaart voor het leven

Hij vervolgde: „Een herkeuring is in die gevallen toch onnodig? De conditie van de persoon verandert immers niet meer. Een afgezet been groeit echt niet meer aan. Voor betrokkenen is zo'n herkeuring een vervelende periode. Bovendien maken we nodeloos kosten. Kunnen in die gevallen geen invalidenparkeerkaarten voor het leven worden verstrekt?”

Oproep is helder

Het pleidooi van Stamsnieder viel in goede aarde bij wethouder Hilde Berning-Everlo van zorg en welzijn. „Na maximaal vijf jaar, moet een nieuwe kaart worden aangevraagd. Dat is landelijk zo geregeld. Het is voor zover ik weet aan de gemeente om te beoordelen of een herkeuring aan de orde is. Ik moet even nagaan of we dit standaard altijd doen of niet. Uw oproep is helder: als je zeker weet dat mensen de kaart nog jaren nodig hebben, moet je hen niet onnodig belasten. Een terecht punt.”

Niet ver genoeg

Stamsnieder ging de reactie eigenlijk niet ver genoeg. Hij wees op het feit dat in heel Nederland dergelijke onnodige herkeuringen plaatsvinden. „We moeten toch zuinig aan doen met het geld uit de gezondheidszorg. We belasten nu heel veel mensen, terwijl dat niet nodig is. Daarom roep ik de wethouder op, om bijvoorbeeld via de Vereniging Nederlandse Gemeenten, om hier verandering in te brengen.”