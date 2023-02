Poelier Aniek (26) opent KukeleLuuk in Almelo: 'De naam verwijst naar mijn broertje'

indebuurt.nlAniek van Buul heeft er zin in. Ze is al jarenlang met mensen actief in de zorg, maar gaat nu aan de slag met iets totaal anders: kip. In het winkelcentrum op de Windmolenbroek heeft ze haar eigen zaak geopend, KukeleLuuk.

“Die naam verwijst naar mijn broertje, ik heb die naam voor hem bedacht”, vertelt de 26-jarige Aniek. Haar broertje Luuk heeft sinds een paar weken zijn eigen poelierswinkel in Enschede. De combinatie van kukeleku en Luuk maakt KukeleLuuk. “Mijn zaak in Almelo is de tweede met die naam en misschien komen er nog wel meer bij.”

Kip zit in de familie

Het werken met kippenvlees zit bij de Van Buultjes in de familie. De vader van Aniek en Luuk heeft een uitsnijderij in Deventer. “Hij levert kip aan poeliers en buurtsupermarkten. Van hem kwam het idee voor een eigen poeliersbedrijf. Mijn broertje is dus pas begonnen in Enschede en ik kwam dit pand tegen in Almelo. Hier zat tot voor kort slagerij Hergers. We hebben alles overgenomen, zoals de balie en koelingen.

Gegrilde halve haan

Bij KukeleLuuk kun je alles van de kip kopen, om zelf thuis te bakken of kant-en-klaar, zoals kipnuggets, borrelpootjes en halve haantjes. Omdat Aniek voor scherpe prijzen kan inkopen bij haar vader, kan ze in haar winkel lage prijzen hanteren. “Een halve gegrilde kip kost 3,50 euro en een hele kip 6 euro.” Bij KukeleLuuk kun je ook terecht voor diverse soorten vleeswaren met kip.

“Via mijn vader krijgen we alles in grote bakken aangeleverd, daar maken wij in onze zaak mooie porties van. De meeste klanten zullen vijf kilo kipfilet wat te veel vinden, dus dat gaat in kleinere verpakkingen.”

Zes dagen per week open

De winkel in het winkelcentrum van de Windmolenbroek (De Gors 11) is zes dagen per week open. Op maandag is de zaak geopend van 12.00 tot 18.00 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

