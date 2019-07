Politie Almelo: ‘Ouders voorkomen ontvoering eigen kind’

Extra alert

De politie laat op Facebook weten: ‘Het gaat in deze zaak niet om willekeurige kinderen die op straat lopen en aangesproken worden door een kinderlokker. Er is dan ook geen sprake van een kinderlokker. De politie is extra alert met betrekking tot het betrokken gezin en de omgeving waar het gezin woont. De politie heeft de zaak volop in onderzoek. Daarom kunnen er nog geen nadere details bekend worden gemaakt.’