Politie deelt bekeuringen uit wegens loslopende honden in natuurgebieden

Levenswerk in de verdruk­king: boeren Harry en Carla moeten wijken voor XL Busi­nesspark bij Almelo

ALMELO - Een spookbeeld dreigt bittere werkelijkheid te worden voor boer Harry Schuttenbeld en zijn vrouw Carla. Het zit er namelijk dik in dat hun landbouwbedrijf, onder de rook van Almelo, moet wijken voor uitbreiding van het XL Businesspark. Maar zover is het nog lang niet: de hakken gaan in het zand.

3 juni