Politie doorzoekt woning in Almelo na dood van 14-jarig meisje

Almelo Promotie koestert lichtpunt­je aan einde somber jaar

29 december ALMELO - Het gemeentebestuur is dik tevreden over de manier waarop de Stichting Almelo Promotie de stad in de schijnwerpers plaatst. Dat blijkt uit een evaluatie over meerdere jaren. Voor de organisatie is het een aardige opsteker aan het einde van een bizar jaar.