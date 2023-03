Politie heeft ‘sterk vermoeden brandstichting’ bij school in Vroomshoop, eigenaar gaat ‘draad oppakken’

met videoZowel brandweer als politie doen onderzoek naar de brand bij de voormalige basisschool De Sleutel in Vroomshoop. Er is ‘een sterk vermoeden van brandstichting’. De eigenaar en de gemeente hebben in ieder geval naar elkaar uitgesproken de draad weer op te pakken. „Met het pand kunnen we niks meer”, zegt eigenaar Ard Pierik.

De vermoedens die er al waren op de avond van de brand zijn bevestigd: voormalig schoolgebouw De Sleutel aan de Nassaustraat in Vroomshoop kan als volledig verloren worden beschouwd. Wil projectontwikkelaar Ard Pierik van BijOnt hier nog woningen bouwen, dan zal dat nieuwbouw moeten zijn. Hij is vooral blij dat directe buren ernstig leed bespaard is gebleven. „Voor die mensen is het traumatisch geweest.”

Ze moesten stel op sprong huis en haard verlaten, toen vorige week zondag De Sleutel in vlammen opging. Met de kinderen aan de ene arm en fotoalbums onder de andere waren de buren op last van de brandweer binnen een paar minuten vertrokken. De brandweer zette daarna, met succes, alles op alles om overslaande vlammen tegen te houden. Buren, die zich ‘wezenloos zijn geschrokken’, konden daarna weer naar huis. „Voor deze mensen was het verschrikkelijk. Gelukkig is het vuur niet overgeslagen”, zegt Pierik.

Quote We hopen op getuigen en beelden die ons meer kunnen vertellen over wat er gebeurd is Woordvoerder politie

Vermoeden van brandstichting

In de buurt werd direct geconstateerd dat De Sleutel moedwillig in brand zou zijn gestoken. Vorige week heeft het Team Brand Onderzoek (TBO) onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Ook heeft de politie een buurtonderzoek verricht. De politie laat weten ook ‘een sterk vermoeden’ van brandstichting te hebben. „Maar dat moet nog met onderzoek onderbouwd worden”, zegt een woordvoerder. In de buurt gingen al geruchten dat er aanhoudingen zijn verricht, maar dit is nog niet het geval. „We hopen op getuigen en beelden die ons meer kunnen vertellen over wat er gebeurd is.”

Gemeente en eigenaar gaan voor nieuwe ontwikkeling

Wat wel zeker is: De Sleutel is tot 20 centimeter boven de grond afgebrand. Pierik constateerde afgelopen week dat met de restanten van de voormalige school niets meer mogelijk is. Er zit niets anders op dan nieuw te bouwen. De gemeente Twenterand heeft Pierik in een persoonlijk gesprek laten weten mee te zullen werken aan een plan voor nieuwbouw. „We hebben naar elkaar toe uitgesproken dat we doorgaan, de draad oppakken en er iets moois van gaan maken.. Zoals het ook bedacht was.” In De Sleutel wilde BijOnt negen woningen bouwen.

BijOnt heeft een brief verstuurd naar buren, met de boodschap dat de komende twee maanden onderzocht wordt hoe nu verder te gaan. „We zijn nog niet bezig met nieuwe plannen. Pas als we weten wat we willen en wat er mogelijk is, zullen we eerst weer de omwonenden informeren.”