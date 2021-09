Politie kan moordverdachte met kruisboog niet verhoren: Kenzo K. ligt buiten kennis op de ic

5 vragen aan Joop Israël van Stolper­stei­ne Almelo: diefstal, wie doet nou zoiets?

10 september Herman ter Beek runde in de oorlogsjaren een speciaalzaak in vakkleding aan de Bornerbroeksestraat. Hij werd op 15 september 1941 gearresteerd en stierf op 6 oktober 1941 op 45-jarige leeftijd in vernietigingskamp Mauthausen De Stichting Stolpersteine Almelo eerde hem in 2020 met een gedenksteen. Woensdag wordt die ceremonie overgedaan. Waarom? Vijf vragen aan Joop Israël van de werkgroep Stolpersteine Almelo.