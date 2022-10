Politie staakt onderzoek naar zwaar gewonde bewoner Treubstraat in Almelo: ‘Geen sporen misdrijf’

ALMELO - De politie heeft het onderzoek naar een mogelijke steekpartij of ander geweldsincident afgelopen zaterdag aan de Treubstraat gestaakt. Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer is vastgesteld dat geen sprake is van een misdrijf. De bewoner ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis.

Bewoners van de Treubstraat in de wijk Kerkelanden werden zaterdag rond het middaguur opgeschrikt door de aanwezigheid van veel politie. Even na 12.30 uur parkeerden in korte tijd vier politiewagens bij de woning op de hoek met de Parallelweg. Daar werd een gewonde jongeman aangetroffen. Hij was buiten bewustzijn. Ambulancepersoneel kreeg een melding van een mogelijke reanimatie. Het bleek te gaan om een bewoner van het pand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht

Onrustig adres

Volgens omwonden was de gewonde een jongen rond de 20 jaar oud. De politie heeft dit niet bevestigd. In de buurt werd zaterdagmiddag gespeculeerd over een steekincident in het betreffende huis. Het zou wel vaker onrustig zijn op dit adres. Forensische rechercheurs hebben het pand onderzocht op sporen die op een geweldsdelict zouden kunnen wijzen.

Maar die sporen zijn niet aangetroffen. Brouwer: „We hebben geen aanwijzingen gevonden dat sprake is van een misdrijf. Daarom doen we op dit moment geen onderzoek meer. De bewoner ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis”.

Wat er wel is gebeurd kan de politie niet zeggen. Een ongeluk wordt niet uitgesloten. De woordvoerder sluit ook niet uit dat het onderzoek wordt hervat als daar aanleiding toe is: „Mochten we signalen of informatie krijgen die een ander licht op de zaak werpen, dan gaan we die onderzoeken. Maar daar is nu dus geen sprake van”.