Politie zoekt ook getuigen in trein en roeiboot over de dood van Lotte (14) uit Almelo

ALMELO - In de zaak rond de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo doet de politie een nieuwe oproep om meer getuigen te vinden. Ze wil nu ook in contact komen met treinreizigers, inzittenden van een blauwe Mercedes en enkele roeiers die mogelijk iets hebben gezien.

Lotte kwam door een misdrijf om het leven. Haar lichaam werd zondag 10 januari bij het Wendelgoor aan de rand van Almelo gevonden. Twee jongens van 14 en 17 jaar uit Almelo zijn daarvoor opgepakt. Zij worden verdacht van een ernstig misdrijf waar zeker 12 jaar cel op staat. De politie heeft niet bekend gemaakt hoe het meisje om het leven kwam. Ook de vader van deze jongens zit nog vast. Hij heeft mogelijk geprobeerd het misdrijf te maskeren.

Trein reed traag langs plaats delict

Uit het onderzoek is nu gebleken dat ‘op cruciale momenten’ rond het tijdstip van het misdrijf er meerdere mensen in de buurt zijn geweest. Zo staat vast dat een trein van Keolis en of de NS langzaam lans de plaats van het misdrijf is gereden tussen 14.30 en 17.15 uur. Het gaat dan om de trein tussen Almelo en Wierden. De politie roept reizigers op zich te melden als ze iets hebben gezien wat mogelijk het misdrijf kan helpen oplossen. In de treinen van Keolis zullen ook de komend tijd posters worden opgehangen met een getuigenoproep. Vanuit de trein is er goed zicht op de plaats van het delict.

Blauwe Mercedes

Het rechercheteam zoekt ook inzittenden van een blauwe Mercedes. De bestuurder parkeerde dit voertuig omstreeks 16.20 uur in de omgeving van de spoorbrug nabij het kanaal in Almelo waar Lotte is gevonden. In deze Mercedes zaten mogelijk twee personen. De politie wil met hen in contact komen, omdat zij mogelijk waardevolle getuigen kunnen zijn.

Roeiers

Het politieteam heeft ook meerdere tips gekregen over een roeiboot, die tijdens de cruciale uren over het kanaal heeft gevaren, ter hoogte van de spoorbrug. Ook met deze roeiers wil de politie in contact komen.

Eerder deed de politie ook al een getuigenoproep. Naar aanleiding daarvan hebben 8 passanten zich gemeld, die destijds in de omgeving waren geweest. Hun tip leiden onder ander tot deze nieuwe oproep.

Volledig scherm De veertienjarige Lotte uit Almelo © Privéfoto