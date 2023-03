Pottenbakken is het nieuwe yoga: lessen van Carla uit Wierden zijn helemaal volgeboekt

Ze had pottenbakken als hobby. Oefende veel bij de Pottenbakkerij van Janny van Losser in Notter. Maar Carla Muggen (57) uit Wierden kreeg steeds minder plezier in haar werk in de gehandicaptenzorg. Ze kocht een oventje en een draaischrijf en besloot in 2021 haar eigen atelier ’t Ezeltje te openen. Spannend? „Ontzettend, maar eigenlijk liep het meteen als een tierelier. De workshops en cursussen zaten binnen no-time vol. Zelfs de wachtlijst is al vol! De laatste tijd krijg ik steeds meer aanvragen, maar ik heb geen plek meer.”