Praatje? Hond uitlaten? Druk maar op het knopje. Behoefteknop tegen vereenzaming oudere migranten

ALMELO - Hulp krijgen met een druk op de knop. Dat klinkt mooi en dat is het ook. Het is een project van welzijnsorganisatie Avedan dat bedoeld is als hulpmiddel tegen vereenzaming. Ouderen met een migratieachtergrond kunnen via de knop op een makkelijke manier contact zoeken met hulpverleners. De zogenaamde Behoefteknop staat bij de mensen thuis.

De achterliggende reden voor het project is dat ouderen met een migratieachtergrond het vaak moeilijk vinden hulp te vragen. Ze weten niet waar ze moeten zijn. Bovendien bellen ze niet zo makkelijk omdat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Voor het gebruik van de knop is dat ook niet nodig. De hulpverlener ziet wie er heeft gedrukt en neemt dan zelf contact op.

De hulpknop is niet bedoeld voor zorgvragen. Maar wie behoefte heeft aan een praatje of de hond moet worden uitgelaten, die kan drukken. Het project met de rode knop loopt inmiddels ook bij welzijnsorganisatie Alifa in Enschede.

Vereenzaming

De vereenzaming onder oudere migranten is al langer een probleem. Ze leiden vaak een teruggetrokken bestaan. Bijvoorbeeld omdat hun partner is overleden of omdat ze slecht kunnen lopen. Vereenzaming ligt dan op de loer. Door het vele thuiszitten en gebrek aan sociale contacten verslechtert de geestelijke conditie snel.

Het bedrijf Scamander ontwikkelde het idee samen met de zorgorganisaties Alifa, Avedan, IMEAN (Twentse zorg voor oudere migranten) en de provincie Overijssel. Onlangs zijn de eerste tien Behoefteknoppen officieel overhandigd. Totaal kunnen zo'n tweehonderd ouderen in Enschede en Almelo meedoen aan het project.

Blij

Volgens Klimstra leert de ervaring elders in het land dat mensen blij zijn met de rode knop. Het werkt als een kort lijntje met de buitenwereld. Misbruik wordt er niet van gemaakt. Gemiddeld drukken de gebruikers niet meer dan twee keer per maand op de knop. De mensen die drukken hebben vooral behoefte aan een luisterend oor en gezelschap. Sander Klimstra van Avedan is blij met de Behoefteknoppen. „We zijn blij met alles dat kan bijdragen aan het tegengaan van vereenzaming”.

Wie oudere migranten kent die baat zouden kunnen hebben aan een Behoefteknop, kunnen contact opnemen met Avedan, telefoon 0546-544 100 of via een mail naar info@avedan.nl.