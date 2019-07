Presentator Tom Egbers (61) getroffen door hartinfarct

Rohofs in Almelo handelen al vier generaties in schoenen

7:55 ALMELO - Al vier generaties lang handelen de Rohofs in schoenen. In het begin werd daar een borrel bij geschonken, want de zaak aan de Hagengracht was ooit een kroeg, bezocht door turfschippers. 138 jaar later is de grote vraag wie de huidige eigenaren Frits en Mary Rohof op termijn zal opvolgen.