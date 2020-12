Preston Palace schakelt toch weer over op totale sluiting

Almelose zzp’er krijgt 240 uur werkstraf voor betrokken­heid bij hennepkwe­ke­rij in Ommen

7 december ALMELO/OMMEN - Willem R. (52) uit Almelo is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden vanwege betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Ommen. R. was de huurder van een loods aan de Nieuwelandstraat waar in 2018 1100 hennepplanten werden gevonden.