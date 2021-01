Professionele media-adviseurs staan ouders Almelose Lotte (14) bij: ‘Nu rust en privacy nodig’

ALMELO - Vanwege de enorme impact van de zaak en de overweldigende mediabelangstelling krijgen de ouders van Lotte steun van professionele media-adviseurs. Op dit moment wil de familie kort laten weten dat het niet voor te stellen is in wat voor een situatie ze is beland.