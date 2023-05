Promoveren ‘was mooi en moest’ vindt Hendrie Krüzen: ‘Maar niets gaat boven een kampioensfeest’

Nederland heeft geen asielcri­sis, Nederland heeft een empathie­cri­sis

Springt de asielcrisis uit haar voegen, beginnen het CDA en de VVD over categorieën. Dat je zegt: dit is groepje A en dat is groepje B. Categorieën om grip te krijgen op migratie. Groepje A mag blijven. Groepje B moet naar huis. Dat is zo ongeveer de bedoeling. Grip op migratie dus. Ik zie het al staan op de omslag van een metersdik rapport. En heel veel voetnoten.