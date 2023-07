Protest met paarden op de stoep en tranen in de raadszaal, maar Almelo wil niet extra bijspringen voor tekort Gravenruiters

Intesar vluchtte uit Bagdad en gaat nu in Borculo met pensioen: ‘U bent de beste en liefste tandarts!’

Ze had een eigen praktijk in Bagdad, maar Intesar Auda (66) gaat nu in Borculo als tandarts met pensioen. Het opmerkelijke verhaal van de succesvolle integratie van een Arabische vrouw, die met twee kleine kinderen uit Irak vluchtte. „Mijn leven was niet altijd makkelijk.”