Provincie wil werk maken van spoorlijn Twente naar Groningen

VIDEO Twee gewonden bij ‘geweldsin­ci­dent’ in Almelose wijk De Riet

9:06 ALMELO - Aan de Anemoonstraat in Almelo heeft donderdag laat op de avond een geweldsincident plaatsgevonden. Twee personen zijn gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen bij het incident in de wijk de Riet. De politie is aanwezig en doet onderzoek.