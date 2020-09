Provincie worstelt met vinden schaderegeling kanaalbewoners Almelo-De Haandrik

Fanshop Heracles in Almelose binnenstad geopend

28 augustus ALMELO - Heracles heeft vanaf vandaag (vrijdag), behalve de winkel in het stadion, ook een eigen fanshop in de Almelose binnenstad. De dependance van de club is gevestigd in het nieuwe kantoor van Almelo Promotie op de hoek van de Grotestraat-Zuid en de Schuttenstraat. Directeur Rob Toussaint van Heracles (r) en wethouder Jan Martin van Rees hebben de fanshop geopend.