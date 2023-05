Qredits Almelo kan 100 miljoen uitlenen aan ‘kleine’ ondernemers

Amsterdam­mer vrijgespro­ken van grote drugsdeal in Almelo

Een 57-jarige man uit Amsterdam is door de rechtbank vrijgesproken van een grote drugsdeal op bedrijventerrein Twentepoort in Almelo. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat hij 60 kilo cocaïne vervoerde. Het Openbaar Ministerie had drie jaar celstraf geëist.