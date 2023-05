Raad mort over 2 miljoen extra krediet voor bouw scholen in Geesteren en Manderveen: ‘Voelt als het tekenen van blanco cheque’

Basketbal­ster Anke Rikhof is de ‘Inspector Gadget’ van Jolly Jumpers: ‘Voor T-shirts moet ik vaak op de mannenafde­ling zijn’

Haar lenigheid en conditie zijn indrukwekkend, maar de lange armen zijn haar grootste wapen. Basketbalster Anke Rikhof, spanwijdte 192 centimeter, is de vleesgeworden Inspector Gadget in de verdediging van Jolly Jumpers als ze haar ‘uitschuifbare’ armen in de strijd werpt.