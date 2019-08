Rechtbank Almelo straft op z’n ‘Amsterdams’: hogere straffen bij vuurwapenbezit

ALMELO - De Amsterdamse afspraken voor hogere straffen bij vuurwapenbezit komen ook aan bod in Twentse rechtszaken. Een Duitser moet veel langer de cel in dan justitie eiste.

De Amsterdamse richtlijn voor straffen rond vuurwapens lijkt ook in Twentse zaken toegepast te worden. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting tegen een 29-jarige Duitser in wiens auto in april een vuurwapen werd gevonden. Hij kreeg een veel hogere straf dan justitie wilde. Het Openbaar Ministerie eiste drie maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de man, gelijk aan de landelijke richtlijn voor vuurwapenbezit. De politierechter legde na kort beraad het dubbele op: zes maanden cel, gelijk aan de Amsterdamse strafmaat.

Quote De rechter begon tijdens de zitting meerdere keren over de Amsterdam­se afspraken. Ze wilde duidelijk een daad stellen Advocate Stefanie Groothuismink Vorige week onthulde de Twentsche Courant Tubantia de ‘Amsterdamse richtlijn’ in vuurwapenzaken: strafrechters in de hoofdstad leggen sinds kort veel hogere straffen op voor vuurwapenbezit, om een signaal af te geven richting de samenleving en criminelen die in Amsterdam de laatste jaren voor veel slachtoffers zorgen.



Volgens advocate Stefanie Groothuismink, die de Duitser bijstaat, zei rechter Huisman tijdens de zitting letterlijk: ‘toen ik over de Amsterdamse afspraken hoorde, moest ik direct aan deze zaak denken.’ Groothuismink zegt daarover nu: „De rechter begon tijdens de zitting meerdere keren over de Amsterdamse afspraken. Ze wilde duidelijk een daad stellen.”

Strafverzwarende omstandigheden

De rechtbank ontkent dat. „Hoewel de Amsterdamse richtlijnen inderdaad zijn genoemd, is de straf daar niet op gebaseerd. De rechter kende de inhoud van die richtlijnen namelijk niet”, aldus woordvoerder Jaap Otten. „Er waren volgens de rechter strafverzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld dat het wapen geladen was. Daardoor viel de straf hoger dan geëist.”

Advocate Groothuismink is niet te spreken over het vonnis. „Ik heb op zich geen oordeel over de hoogte van de straf, maar wel over de manier waarop die tot stand komt. Het is mijn werk als advocaat om mijn cliënten voor te bereiden op een zitting. Daarom heb ik mijn cliënt voorgehouden wat er zou kunnen gebeuren”, zegt ze. „Als er dan vervolgens een veel hogere straf wordt opgelegd, dan is dat niet uit te leggen. Tevens werd meteen de gevangenneming door de politierechter bevolen, terwijl dat ook niet was geëist. Ik heb er wel even slecht van geslapen, het raakt toch je vak.”