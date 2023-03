Rechtbank verklaart vier Twentse bedrijven failliet

AIREM Energy Holdings in Hengelo, het moederbedrijf van OPRA, is failliet. Tegelijkertijd gloort er hoop voor de turbinebouwer OPRA (42 werknemers en in Chinese handen) die enkele weken terug al failliet werd verklaard. Curator Jetse Eringa heeft goede hoop op een doorstart. „Er zijn overnamekandidaten en er loopt nu een biedingsprocedure. Over twee weken weet ik meer”, zegt hij.

Fastor Holding en bestuurder Ruben van Diermen zijn ook failliet. Van Diermen handelde in afslankpillen en vitamines via zijn Hengelose webshops Cosmagiq en VitaSup en kwam daarmee vorig jaar in het nieuws, omdat klanten wel betaalden, maar niet (volledig) geleverd kregen. Nu is de inmiddels in Almelo wonende ondernemer, die in persoon verantwoordelijk werd gesteld voor het tekort in het faillissement, ook persoonlijk failliet. Curator is mr. Ligtenberg.

Eigenaar Johan Sieverink van S + S Tuning in Haaksbergen vroeg zelf het faillissement aan van zijn in onderhoud van klassieke auto’s gespecialiseerde garagebedrijf. Het familiebedrijf had al enige tijd moeite om het hoofd boven water te houden, weet curator Rikkert Hoff. Op basis van informatie van de eigenaar denkt de curator dat er een schuld is van ruim 4 ton.

Maddi Mikromarkt, de vennootschap die een SRV-wagen in Den Ham exploiteert, heeft het evenmin kunnen bolwerken. De mobiele supermarkt bestond twee jaar. Curator is mr. Engels.