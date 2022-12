Rechter: Almelose huurders moeten woningstichting binnenlaten om rookmelders te plaatsen

De kwestie is op papier vrij overzichtelijk. St. Joseph is wettelijk verplicht om rookmelders op te hangen bij de huurders. Alle kosten worden door de woningstichting vergoed. Toch zijn er een aantal huurders die bij herhaling weigeren om de werklui toe te laten in hun woning.

Blijven weigeren

Talloze verzoeken zijn er al gedaan, brieven geschreven, gebeld, gemaild en noem maar op. Maar als de huurder blijft weigeren, dan blijft er voor de woningstichting niks anders over dan de rechter in te schakelen. Met tegenzin, verklaarde directeur Claudia Beumer van St. Joseph onlangs: „Naar de rechtbank gaan, daar ik heb geen zin in. Maar op een gegeven moment moet je wel.” Dat ze liever niet naar de trechter stapt heeft ook een andere reden. „Als we gelijk krijgen, dan wordt de huurder vaak veroordeeld in de kosten. Die kan daardoor financiële problemen krijgen. Dan kan hij of zij de huur niet betalen en komt het probleem alsnog op ons bordje.”

De zaken dienden op 30 november in Almelo. Geen van de huurders kwam daarbij opdagen. De rechter heeft de huurders veroordeeld om de woning ‘tijdelijk voor de duur van het plaatsen van de rookmelders, te verlaten en ter beschikking van Sint Joseph te stellen op een door Sint Joseph te bepalen dag en tijd.’

Veiligheid boven privacy

De reden daarvoor is simpel: het veiligheidsbelang gaat in dit geval boven de privacy van de huurder. Want niet alleen de weigeraars lopen gevaar als ze het plaatsen van een rookmelder in hun woning niet toestaan, het hele appartementencomplex waarin ze wonen ondervindt er volgens de rechter hinder van. ‘Naast de wettelijke verplichting, is het plaatsen van rookmelders van groot belang voor de veiligheid van gedaagde en omwonenden. Bij brand waarschuwen de rookmelders immers voor gevaar. De kantonrechter is van oordeel dat Sint Joseph hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van dringende werkzaamheden.’

Die werkzaamheden duren al met al niet langer dan 15 minuten, zo gaf St. Joseph tijdens de zitting aan. Waarom hebben huurders dan zoveel weerstand tegen het binnenlaten van de werklui? Beumer denkt dat het verschillende oorzaken heeft. „Mensen worden steeds individualistischer. En ze hebben overal een mening over. Ze zetten de hakken in het zand, want ze zijn recalcitrant. Maar ik denk dat ze soms evenmin beseffen wat wij doen.”

Rookmelders én flinke kosten

De halsstarrige weigering levert de huurders behalve een rookmelder ook een extra kostenpost op. Ze moeten van de rechter namelijk de proceskosten betalen. Bij elkaar bijna 880 euro.

Als niemand binnen mag komen, laat ze het dan zelf doen Rechter dwingt Almelose huurders rookmelder te laten plaatsen Terecht, brandveiligheid gaat boven privacy (73%)

Dit gaat te ver, ik maak zelf wel uit wie ik binnenlaat (9%)

Als niemand binnen mag komen, laat ze het dan zelf doen (18%)