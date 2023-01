Rechter besluit, huurder die onrust veroorzaakt aan de Zeven Bosjes hoeft woning niet uit

ALMELO - De overlastgevende huurder met psychische problemen die een pand aan de Zeven Bosjes in Almelo bewoont hoeft zijn huis niet uit. Dat heeft de rechter maandag bepaald. Woningstichting Beter Wonen wilde de huurder zo snel mogelijk uitgezet hebben.

Als de bewoner in 2010 een huurcontract tekent is al duidelijk dat hij geen doorsneehuurder is. De man kampt met psychische problemen en na twee jaar druppelen de eerste klachten binnen bij Beter Wonen. Het wordt uiteindelijk een hele lijst van overlast door drank- en drugsgebruik, geluidsoverlast, politie-invallen en verward gedrag.

Uiteindelijk trekt de GGD ook aan de bel. De woning van de man is zwaar vervuild, wemelt van het ongedierte en blijkt bovendien flink beschadigd te zijn. Er zitten gaten in deuren, leidingen zijn die uit de muur getrokken en is er vernield sanitair. Voor Beter Wonen is het de druppel die de emmer doet overlopen en de woningstichting spant een kort geding aan.

Opgenomen

Volgens kortgedingrechter Smedes is er geen dringende noodzaak tot ontruiming. De man werd vorig jaar een tijd gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek. Sinds die tijd wordt de man intensief begeleid door de hulpverlening en gebruikt hij medicatie die zijn gedrag reguleert. De rechter stelt ook vast dat de meeste klachten over de huurder zijn van voor die gedwongen opname. Daarna waren er geen verder onderbouwde klachten. Ook wordt er hard gewerkt aan het herstel van de woning.

Als Beter Wonen de huurder toch nog kwijt wil, dan kan de woningstichting een bodemprocedure starten. In die procedure, die gemiddeld minimaal drie maanden in beslag neemt, is meer ruimte voor beide partijen om hun standpunten te onderbouwen waardoor een rechter een beter oordeel kan vellen.