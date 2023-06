Rechter gelooft niet in sprookjes, Almeloër de cel in na drugsvondst

Het is een opmerkelijk tafereel dat zich afspeelt in het bos net buiten Almelo op 2 oktober afgelopen jaar. Een vrouw die haar hond uitlaat, hoort een harde schreeuw in het bos. Wanneer ze dichterbij komt, ziet zij een man naast zijn fiets zitten die niet aanspreekbaar is.

Schuimbekkend

W. blijft tegen beter weten in volhouden dat hij de tas met drugs in oktober in het bos had gevonden. W. zegt dat hij vanaf dat moment alles kwijt is: „Eén grote black-out”, zegt hij. De aanhouding, de rit in de ambulance, de opname in het ziekenhuis, W. beweert zich helemaal niets meer te herinneren.