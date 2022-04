Rechter Jaap Inden was hét gezicht van de Almelose rechtbank en bleef altijd die mild-nuchtere ‘kwajongen’

Toch geen tbs voor verwarde Almeloër (39) die Milano (7) in het water gooide

ARNHEM - De inmiddels 39-jarige Koray K. krijgt toch geen tbs opgelegd. De Almeloër gooide in november 2019 tijdens een psychose de verstandelijk beperkte Milano (7) in het water. De rechtbank legde K. eerder tbs op, maar in hoger beroep vervalt die maatregel. Onder meer omdat het gerechtshof vertrouwen heeft in de huidige zorg die hij krijgt.

