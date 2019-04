Record Store Day: Vinylparadijs Geesteren viert dag met opening koopjeskelder

Gröbe in Almelo is uitge­groeid tot moderne woningin­rich­ter

7:46 Vloeren, gordijnen, raamdecoraties en verf & behang; het is te vinden onder één dak bij Decokay Gröbe. De vroegere verfwinkel van Gröbe aan de Bornsestraat is in ruim 100 jaar uitgegroeid tot een moderne woninginrichter met alle bekende A-merken in de collectie.