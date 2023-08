Beul van Twente zat achter dieren én mensen aan, maar leidde therapeu­ten om tuin: 'Vertelde precies wat ze wilden horen’

Brians zus ging die ochtend Marieke voeren, het lievelingsschaap van de familie. Maar het diertje was er niet. Een wandelaar zag haar zoeken. „Zijn jullie een schaap kwijt? Ga dan maar even je ouders halen…” Want wat hij verderop had gezien was te gruwelijk om een kind van 13 te vertellen.