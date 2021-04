Reizigersvereniging tegen proef met batterijtrein op het traject Almelo-Mariënberg

Heimwee naar de Almelose stamkroeg: ‘We missen je zo’

9 april ALMELO - Kunnen de terrassen weer open? Is het verantwoord? Hoe hard is de nieuwe streefdatum van 21 april? Iedereen vindt er wel wat van. Eén ding is zeker: we leven allemaal mee met de getroffen horeca-ondernemers. Bij proeflokaal België hangt sinds een paar dagen een spandoek om uitbater Ruud de Jong een hart onder de riem te steken. ‘Lieve fijne stamkroeg, we missen je zo’.