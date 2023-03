Reutum worstelt met vergrijzing: ‘Straks wonen er hier alleen nog ouderen’

Een grote kraanwagen dendert door de Kerkstraat. In de kerk, die hier nog gewoon open is, trillen de ramen. Hennie Deterink, even verderop in zijn woning, kijkt er niet meer van op. „Er zitten hier drie grote aannemers. Die betekenen ontzaglijk veel voor het dorp. Iedereen hier begrijpt dat ze met die wagens en ander materieel de weg op moeten. We krijgen er ook veel voor terug. Geven en nemen, dat is hier de basis van het leven.”