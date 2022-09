Robert Jan Steenhagen van Brood met Spelen wil Burgerzaal in oude stadhuis Almelo laten bruisen; ‘On-Twents, wat we hier gaan doen’

De immense Burgerzaal, op de eerste verdieping aan de voorkant van het oude stadhuis, is geen onbekend terrein voor Robert Jan Steenhagen. Terwijl het gebouw in de steigers stond, toverde hij de rechthoekige ruimte twee keer om tot een sfeervol pop-uprestaurant. Onder de welluidende namen Bordes Marrakech en Madam XO. Met duizenden gasten waren beide culinaire avonturen een groot succes.

Bouwfonds verhuurt

De verbouwing van het oude stadhuis is nog steeds gaande. Ontwikkelaar BPD (Bouwfonds) realiseert er negentig appartementen. Lange tijd was het de vraag wat er met de Burgerzaal gaat gebeuren. Daar is nu duidelijkheid over.

Brood met Spelen gaat de ruimte de komende jaren huren. Steenhagen bevestigt dat telefonisch vanaf de Hiswa-beurs in Lelystad. Hij wil van de Burgerzaal in het oude stadhuis de huiskamer van Almelo’ maken, zo doet Steenhagen uit de doeken.

Culturele hotspot

Af en toe wil hij er opnieuw verrassen met een pop-uprestaurant. De Burgerzaal wordt dus geen vaste eetgelegenheid. Steenhagen broedt al een tijdje op het concept. De zaal in hartje Almelo is in zijn ogen zeer geschikt voor allerlei bijeenkomsten, voorstellingen en optredens. „Bijvoorbeeld van stand-upcomedians.” Zo kan de Burgerzaal in zijn ogen een culturele hotspot worden. „Maar ook politieke partijen zijn hier straks welkom voor hun vergaderingen”, zegt Steenhagen.

‘Iets heel bijzonders’

Ook over de toekomstige inrichting van de Burgerzaal borrelt de veelzijdige Almelose horecaondernemer over van de ideeën. Maar hij wil er nog niet al te veel over kwijt. „Wacht maar af. Het wordt iets heel bijzonders. On-Twents!”, belooft Steenhagen, die nog wel een slag om de arm houdt. Hij vertelt dat met BPD de intentie is uitgesproken dat Brood met Spelen de burgerzaal gaat huren. „Maar er zijn nog geen handtekeningen gezet.”

Ook fitnesscentrum

Steenhagen denkt dat het wel snor zit en dat hij de Burgerzaal in het tweede kwartaal van 2023 in gebruik kan nemen. Op plattegronden van het oude stadhuis, door ontwikkelaar BPD verspreid, staat de naam Brood met Spelen al vermeld. Dat geldt ook voor enkele ander toekomstige huurders. Fitnessketen Zummitt, nu nog niet actief in Almelo, gaat een flinke ruimte op de begane grond huren. Ook zijn er behandelkamers ten behoeve van een praktijk voor fysiotherapie ingetekend.

Ondertussen wordt er gestaag doorgewerkt in en rond het oude stadhuis. De transformatie van het kolossale gebouw, dat dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw en is ontworpen door de vermaarde architect J.J.P. Oud, gaat echter niet zonder slag of stoot.

19 maanden vertraging

Door allerlei tegenvallers heeft het megaproject maar liefst negentien maanden vertraging opgelopen. Eerst was de asbestsanering een heidens karwei dat veel langer duurde. Toen het oude gebouw was gestript bleek de constructie in slechtere staat dan aanvankelijk werd gedacht. In de natuurstenen gevel zaten scheuren. Daarom besloot de ontwikkelaar ze te vervangen door versterkt plaatmateriaal.

Vluchtroute

Ongewild zorgt ook de verhuur aan Brood met Spelen voor enige vertraging. Een vluchtroute, die door de Burgerzaal is gesitueerd, moet worden aangepast nu Brood en Spelen de ruimte gaat gebruiken. Woordvoerder Renske Algra van ontwikkelaar BPD liet onlangs in een reactie weten de vertragingen ‘erg vervelend’ te vinden. BPD zegt er alles aan te doen om verder vertraging te voorkomen. „Transformatie van het oude stadhuis naar een multifunctioneel appartementencomplex met negentig woningen, is echter bepaald geen sinecure”, aldus de woordvoerder.

Kopers gecompenseerd

Kopers van appartementen, die extra kosten hebben moeten maken door de vertragingen, worden door de ontwikkelaar financieel gecompenseerd. Een van hen is Chris Walraven, die met zijn vrouw Rieke inmiddels ruim een jaar noodgedwongen op een bungalowpark in Hoge Hexel verblijft. Hij is tevreden over de ‘coulante houding’ van BPD. „Maar de situatie is wel vervelend. Ik had heel graag komende kerst in mijn nieuwe appartement in Almelo gevierd”, reageert Walraven.

BPD verwacht nu alle negentig woningen in het maart 2023 op te leveren. De naam is veranderd in Stads Huis. Ruim tweederde van de appartementen is verkocht.

