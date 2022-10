Roemeense verdachte (37) van dodelijke mishandeling in Almelo blijft langer vast zitten

Eigenwijs popkoor Twentzz! draait warm voor jubileum­con­cert: ‘Wij zijn de rebellen onder de koren’

ALMELO/HENGELO - Het is een kleurrijk, rebels koor met een eigenwijs profiel. Ze doen niet aan choreografie, gebruiken geen notenschriften, koorkleding ontbreekt. Pop- en rockkoor Twentzz! gaat zijn eigen weg. Zondag 30 oktober is er een jubileumoptreden in Studio 15 in Almelo.

13 oktober