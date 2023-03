Roemruchte buurtvereniging in Almelo nieuw leven ingeblazen met een reünie

Lang was het stil in de Deldensestraat en de Planthofsweg. Maar op 21 april laat buurtvereniging Delplant weer van zich horen. In restaurant ‘t Maatveld wordt dan 's avonds vanaf acht uur een reünie gehouden van de roemruchte club. En misschien, zo is stiekem de hoop, komt het wel tot nieuwe activiteiten.

Je hebt buurtverenigingen die af en toe eens een straatfeestje houden, maar ook hele actieve die bruisende avonden organiseren met artiesten in grote tenten. Tot die laatste soort behoort Delplant. De naam verwijst naar de Deldensestraat en de Planthofsweg.

De buurtclub werd al in 1972 opgericht en heeft een roemrijke geschiedenis. Wat begon met wat voetbalwedstrijden op een boerenveldje, mondde uit in grote tentfeesten waar artiesten als Sheila Timmerman (in 2010) en verschillende volkszangers optraden voor tientallen mensen. Daarnaast waren er talloze andere activiteiten. Waaronder oliebollen bakken, kindermiddagen, zeskampen en paasvuren.

Er is zelfs ooit een grote legertent aangeschaft waarin jarenlang activiteiten werden gehouden zoals playback shows, dansfeesten en meerdaagse evenementen met kindervertier. Met 's nachts marsmellows roosteren boven het vuur in een doorgezaagde giertank.

Verandering

Onder meer door corona is de ruim vijftig jaar oude club wat in de lappenmand geraakt. Al enige jaren is de activiteitenlijst van Delplant leeg. Dit jaar moet daar verandering in komen. Oprichter van het eerste uur, Jan Hammink en enkele andere oudgedienden zijn al een tijdje bezig om een reünie te organiseren. Allereerst als viering en markeringspunt van de halve eeuw die Delplant oud is. Maar ook in de hoop dat de bijeenkomst nieuw elan oplevert en plannen om nieuw leven in de buurtvereniging te blazen.

Op het hoogtepunt had Delplant zo'n 120 actieve leden. Daar zijn er nog ongeveer veertig van over gebleven. Contributie wordt al lang niet meer betaald, vertelt Jan Hammink. In de woning bij een van de oudgedienden was dinsdagavond een vergadering met de hoofdrolspelers uit de hoogtijdagen.

Daar werd onder het genot van een kop koffie alvast een klein voorschotje genomen om wat komen gaat. „We zullen natuurlijk vooral herinneringen ophalen”, zegt Ina Wassink, die al heel lang in de organisatie zit. „Er zijn heel veel foto's opgeduikeld en misschien komen we ook nog wel met filmpjes. Daar wordt nog aan gewerkt.” Zeker is dat er genoeg te vertellen valt, want het aantal verhalen lijkt op de vergadering onuitputtelijk.

De reünie bij restaurant 't Maatveld begint 21 april rond 20.00 uur en duurt tot middernacht. Voor de organisatie wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor aanmeldingen of vragen: planthof1972@gmail.com.

Volledig scherm Krantenknipsel uit de jaren zeventig over de kinderactiviteiten van Delplant. © Jan Hammink