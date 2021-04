Roos (19) uit Almelo is de mooiste vrouw van Overijssel: ‘Je moet 100 procent jezelf zijn, op alle vlakken’

Gelijk al gedonder met deelscoo­ters in Almelo; jongeren scheuren er mee door binnenstad

1 april ALMELO - De elektrische deelscooters van Go Sharing staan nog geen dag in Almelo, of is er al overlast. Jongeren raceten woensdagavond met meerdere felgroene scooters over de Koornmarkt, waar ze wheelies maakten en zo hard mogelijk op de rem trapten.