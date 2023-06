Rumoerige benoeming van waterschapsbestuurder die Hof van Twente ‘diskwalificeert’

Burenru­zies steeds heftiger in Twente: ‘Dan gaan ze barbecueën, met een muziekje aan’

Ergernis over het gebruik van schuttingen of geluidsoverlast van barbecueën: we storen ons in Twente steeds vaker aan onze buren en laten het conflict dan ook hoger oplopen. Almelo komt bemiddelaars tekort en Enschede heeft er zelfs extra hulpverleners bij nodig. „De problematiek wordt steeds heftiger.”