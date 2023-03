Sanderinks topmannen vandaag voor de rechter vanwege smeercampagne Rian van Rijbroek

Rechters, advocaten en ook de partijen zelf zijn allang de tel kwijt. Maar vandaag is de zoveelste rechtszaak in de jarenlange vete tussen Gerard Sanderink, zijn nieuwe liefde Rian van Rijbroek en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Wat de zaak vandaag zo bijzonder maakt: zijn bouwbedrijf Strukton, plus een aantal bestuurders van zijn ondernemingen, zijn ook aangeklaagd. Vanuit de rechtbank Almelo houden we een liveblog bij.

Vooraf alvast vijf vragen over deze bijzondere rechtszaak.

1 - Over wie gaat het vandaag?

Brigitte van Egten had aanvankelijk twaalf partijen gedaagd. Begin deze week vielen er daarvan vijf af doordat ze een schikking trof met Sanderinks ict-bedrijf Centric. Er blijven dus nu nog zeven gedaagden over. Gerard Sanderink zelf zit daar overigens niet bij. Wie wel?

Op de eerste plaats Rian van Rijbroek, sinds 2 januari van dit jaar de echtgenote van Gerard Sanderink. Ook Van Rijbroeks drie bv’s zijn gedaagd. Ze heten allemaal Mamomo, een afkorting van Make More Money.

Dan Aike Schoots. Hij is al jarenlang vertrouweling van Gerard Sanderink en de laatste jaren ook van Rian van Rijbroek. Schoots was tot november vorig jaar bestuurder bij Centric en is nog altijd commissaris bij Strukton. Hij was ook samen met Van Rijbroek bestuurslid van de stichting die na Sanderinks dood zijn erfenis zou gaan beheren, maar die is vorige maand opgeheven.

Henny Luijrink. Hij werkte sinds 1997 bij Centric en was van maart 2020 tot zijn pensionering in augustus 2021 ceo van de onderneming.

En tot slot Strukton Group NV, Sanderinks bouwbedrijf. Hij zwaait daar nog steeds zelf de scepter: hij is zowel eigenaar als bestuurder.

Vanwege de vele partijen en de omvangrijke dagvaarding (die telt bijna 500 pagina’s!) neemt de rechtbank ruim de tijd voor de zitting: die staat ingepland van 9.30 tot 16 uur.

2 - Er was deze week toch een schikking bereikt?

Ja, maar dat ging alleen over Centric. Aanvankelijk stonden in de dagvaarding ook Centric Netherlands BV, Centric Netherlands Holding BV en Centric Holding vermeld. Plus nog twee topmensen die onder Sanderink belangrijke functies vervulden en er nu, onder de nieuwe leiding, nog steeds zitten: cto Freddy Veltmaat en director strategy & innovation Ben van Lier. Door de schikking blijven al deze partijen buiten schot. Maar de rechtszaak gaat gewoon door met alle andere gedaagden.

Dat Centric schikte is niet zo vreemd. Sanderink heeft daar niets meer te vertellen na een besluit van de Ondernemingskamer, die hem alle zeggenschap over het bedrijf ontnam. De nieuwe bestuurders willen niet dat het bedrijf nog verder wordt meegezogen in de vete van Sanderink met zijn ex en hebben dus eieren voor hun geld gekozen.

3 - Wat wordt de gedaagden precies verweten?

Zoals bekend verstuurde Rian van Rijbroek jarenlang allerlei mails vanaf mailaccounts van haar geliefde. Uit naam van Gerard Sanderink beschuldigde ze daarin Brigitte van Egten van onder meer fraude, diefstal, activiteiten in de pornoindustrie en omkoping van rechters en journalisten. Voor die aantijgingen is geen enkel bewijs: Sanderink heeft dan ook alle rechtszaken hierover verloren. Maar de ongefundeerde beschuldigingen werden wel gestuurd naar ministers, hoge ambtenaren, zakelijke relaties van Centric en Strukton en journalisten.

De nu gedaagde topmensen van Centric en Strukton wisten van mails met vaak bizarre inhoud, maar grepen niet in. Volgens Van Egten hebben ze Van Rijbroek zelfs aangemoedigd. Ook ondernamen ze geen actie toen Sanderink de websites en intranetsites van zijn bedrijven gebruikte om de beschuldigingen in zijn privé-vete met zijn ex kracht bij te zetten. Van Egten roept dus niet alleen Van Rijbroek ter verantwoording, maar ook Strukton en de mensen die ze medeplichtig acht.

4 - Is er bewijs voor deze verwijten?

In december 2020 liet Van Egten beslag leggen op de mailaccounts van Sanderink. Daaruit bleek vervolgens dat er duizenden beschuldigende en insinuerende mails over haar waren verstuurd. Schoots, Luijrink en andere topmensen stonden vaak in de cc en wisten dus dat de vaak bizarre mails uit naam van hun baas werden geschreven. Nergens bleek dat ze daar bezwaar tegen maakten. Integendeel: er werden ook tientallen aanmoedigingen van deze topmannen gevonden. Zo bleek dat Schoots meeschreef aan beledigende stukken over Van Egten. Henny Luijrink reageerde enthousiast op een mail over Van Egten: ‘Ik noem dit paybacktime. Richten en overhalen!’

Wat de websites van de bedrijven betreft: de gewraakte stukken zijn bijna allemaal verwijderd, maar de screenshots bewijzen dat er wel degelijk stukken op hebben gestaan die dienden om Van Egten zwart te maken.

In de dagvaarding worden alle beschuldigingen minutieus, en met vele voorbeelden, uiteen gezet.

5 - Is dit niet een herhaling van zetten?

Dat zou je denken, want alle rechtszaken gaan eigenlijk steeds over hetzelfde. Sanderink en Van Rijbroek beschuldigen Van Egten, en die vecht terug.

Wat deze zaak anders maakt is dat nu voor het eerst ter discussie staat wat de rol was van Sanderinks bedrijven en de bestuurders. Zoals gezegd is de zaak met Centric geschikt, maar voor Strukton, Luijrink en Schoots blijft het verwijt overeind. Volgens Van Egten heeft hun gedrag ervoor gezorgd dat Van Rijbroek via de bedrijven een enorm podium kreeg voor haar smeercampagne.

Overigens werd vorig jaar al één onderdeel van deze zaak behandeld, dat grote haast had. Van Egten eiste toen dat Van Rijbroek onmiddellijk stopte met het verspreiden van leugens over haar. En daarin kreeg ze gelijk. De rechter in Almelo sprak toen al uit dat het ‘voldoende aannemelijk’ is dat Van Rijbroek de mails schreef, al dan niet met instemming van Sanderink. En daar moest ze direct mee ophouden, op straffe van dwangsommen.