Schrikbeeld XL Park 2 komt steeds dichterbij voor Bornerbroek: ‘Héél zuur, maar die knagende onzekerheid is ook erg’

Harry Schuttenbeld en Carla Davis runnen samen een melkvee- en varkenshouderij aan de Zomerdijk. Niet ver van het Twentekanaal. Helemaal onverwacht komt het niet, maar toch is het akkoord over XL Park 2 het paar rauw op het dak gevallen. „Een flinke tegenvaller. We hadden gehoopt dat het zo’n vaart niet zou lopen. Dat gebeurt dus wel”, betreurt Schuttenbeld.

Levenswerk opgeven

Hij is geboren en getogen op de plek waar zijn familie sinds 1926 boert. Harry en Carla bouwden de boerderij verder uit. Zoals het er nu naar uitziet moeten ze over enige jaren hun levenswerk opgeven en hun geliefde oale groond verlaten. „Dat is heel zuur. Maar ook de onzekerheid, die er nog steeds is, is heel vervelend. Dat geeft stress.”