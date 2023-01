‘Schuldenrechters’ in Almelo bezorgd over gebrek aan klandizie

Ingreep Europa kost Overijssel­se veehouders dit jaar zo’n 4 miljoen euro, in 2026 36 miljoen

De ingreep van Europa in het Nederlandse mestbeleid betekent dit jaar alleen al een strop van zeker 4,15 miljoen euro voor boeren in Overijssel. Dat heeft accountantsbureau Countus, vooral actief in de agrarische sector, berekend. „Het ministerie is te toegeeflijk geweest.”

24 januari