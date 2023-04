Sein voor herinrichting centrum Tubbergen bijna op groen, zorgen over haalbaarheid horecaplein

Kampioenen van Weleer Van Ecuador tot Malta, Greet (64) uit Oldenzaal ging met Nederlands waterpolo­team de wereld over: ‘Ik zag ratten aan het spit’

In Los Angeles werd ze onder politiebegeleiding naar het zwembad gebracht, in Ecuador zag ze wat extreme armoede inhield en viel ze in korte tijd 7 kilo af. Het klinkt niet als de carrière van een topsporter, maar Greet van der Veen (64) uit Oldenzaal maakte het allemaal mee.