Showtime voor model Samuel Armenteros, markante spits wordt ster op het witte doek

ALMELO - Hij scoorde in drie afzonderlijke periodes al meer dan 50 doelpunten voor Heracles Almelo. Deze maand gaat clubfenomeen Samuel Armenteros een ander sterrenpad in Almelo verkennen. Hij staat model voor drie Almelose kunstenaars die de spits op het witte doek gaan vastleggen.

Woensdag 25 januari is het showtime in het Huis van Katoen en Nu. Dan speelt Samuel Armenteros de hoofdrol in een speciale aflevering van Lokale sterren op het doek. De spits laat zich schilderen door Jos Engbersen, Carla Stamsnijder en Paul Tieke. De drie Almelose kunstschilders gaan de uitdaging aan en maken elk hun eigen creatie van Samuel Armenteros.

Na de eerste schetsen gaan ze in hun eigen ateliers verder ‘boetseren’ aan de markante aanvaller van Heracles. Armenteros kiest enkele weken later zijn favoriete exemplaar en mag dit houden. De twee andere schilderijen worden per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Programma op AA Visie

AAVisie maakt een speciale productie over deze Almelose ster op het witte doek. Dat programma wordt later uitgezonden. Interviewer Evert Brouwer kruipt in de rol van Özcan ‘Eus’ Akyol, die in het MAX-programma bekende Nederlanders ondervraagt terwijl de kunstenaars hun werk doen. Brouwer gaat tijdens de sessie het gesprek aan met Armenteros. Na een week bezoekt de presentator de kunstenaars thuis om de vorderingen te bekijken en te bespreken.

In de loop van februari, op een nog te bepalen datum, volgt de grote onthulling in het Huis van Katoen en Nu. Daarbij is publiek welkom. In tegenstelling tot de eerste sessie op 25 januari. „We hebben dat overlegd met de kunstenaars maar die hebben dat liever niet”, aldus organisator Erwin Lette van het Huis van Katoen en Nu. „Dan worden ze op de vingers gekeken. Bij de onthulling is publiek wel welkom.”

Bezoekers mogen dan toekijken hoe de schilderijen in een spannende sessie een voor een worden omgedraaid en Armenteros zelf de resultaten beoordeelt. De kunstenaars komen later ten tonele als de goalgetter zijn favoriete creatie bekendmaakt.

Workshop Engbersen

De attractie rond Samuel Armenteros sluit aan bij de tentoonstelling die Jos Engbersen (tot 8 februari) geeft in het Huis van Katoen en Nu. Engbersen verzorgt, samen met zijn ‘kunstcompagnon’ Roel Dragt, vrijdag (van 9.30 tot 12 uur) een workshop in het Huis van Katoen en Nu. Deelnemers kunnen daarbij op zoek naar hun eigen creativiteit.

De Almelose kunstschilder is bekend van zijn fotorealistische stijl die is te zien in niet-alledaagse portretten, dieren, landschappen, stillevens en composities van eigentijdse voorwerpen.