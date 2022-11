Sint en pieten grote helden bij aanhouding winkeldief in Almelo: 'Dit gebeurt eens in je leven’

MET VIDEO Ook Sinter­klaas koopt in de kringloop­win­kel in Almelo: ‘De schaamte is voorbij’

ALMELO - Een bezoek aan de kringloopwinkel is niet meer iets om je voor te schamen. Het aantal bezoekers stijgt meer dan ooit. Milieubewuste klanten en schattenjagers speuren er rond. Voor mensen met een kleine beurs is het bittere noodzaak. „Zij hebben het moeilijker”, zegt Ron Kits, eigenaar van Kringloopwinkel XL in Almelo.

13 november