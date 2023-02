Slapen in school levert meer dan 14.000 euro op voor goede doel

Zodra de schoolbel gaat rennen de meeste scholieren zo snel als ze kunnen hun school uit. De pubers zien hun klaslokalen vaak alleen maar bij daglicht. Hoe spannend is het dan om er te blijven slapen? Dat deden de leerlingen van het Noordik Lyceum in Almelo. Van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag waren ze ‘opgesloten’ in school voor het goede doel. Het leverde ruim 14.000 euro op.

Luchtbedden met slaapzakken en kussen lagen verspreid door de school. Maar veel slaap was er niet, want er waren verschillende activiteiten. Zo werd er ‘s nachts in het gymlokaal een potje trefbal gespeeld, waren er jamsessies in het muzieklokaal en werd er gedanst tijdens de silent disco in de aula.

De ‘Noordik Night’ had wel één nadeel: er mocht niet gegeten worden. Het vasten leverde in totaal 14.526 euro op voor ontwikkelingswerk in Oeganda. Twee expeditieteams uit het Noordik Lyceum zullen het er persoonlijk heenbrengen.

Geen nachtmerrie

Weinig slaap, geen eten en vast zitten op school. „Ik snap ook wel dat het voor sommigen meer als een nachtmerrie klonk”, laat docent Esther Bonfrer weten. „Toch is de sfeer fantastisch!” Als expeditiecoach is ze nauw betrokken bij het project.

Het was een leuke avond, aldus Sophie Hondebrink uit MA31. „Ik vind het goed om ook een keer te voelen hoe het voor de kinderen in Oeganda is om elke dag met honger te leven. Natuurlijk is dat wel veel heftiger, maar geloof me: aan het einde van de 24 uur voel je je maag wel flink rommelen!”